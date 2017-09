L'impatto devastante dell'uragano Maria su Porto Rico

Sono enormi i danni causati dall'uragano Maria sull'isola di Porto Rico, nei Caraibi. Secondo il presidente americano Donald Trump la tempesta ha "completamente cancellato" l'isola, mentre il bilancio dei morti è arrivato a 17 in tutta l'area caraibica. La rete elettrica è completamente distrutta e secondo fonti ufficiali ci vorranno diversi mesi per riportare l'elettricità sull'isola, dove abitano 3,5 milioni di persone. Maria ha seguito le orme del precedente uragano, Irma, e dopo essere passato da Dominica, da Guadalupa e in parte da Martinica, si dirige ora verso le isole Turks e Caicos con venti che toccano i 200 kmh.

Foto La Presse