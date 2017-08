Anche i principi vanno in pensione. L'ultimo impegno ufficiale di Filippo

Una visita, l'ultima in vesti ufficiali, ad una parata dei Royal Marines conclude la carriera del principe Filippo al servizio della monarchia britannica. Che avesse deciso di "andare in pensione" era noto già da maggio scorso, quando Filippo di Edimburgo ha annunciato il suo ritiro che non si aspettava però prima dell'autunno.

Secondo la Bbc, il duca di Edimburgo – classe 1921 – dal 1952 ha preso parte a 22.219 impegni pubblici da solo, oltre a quelli a fianco della regina Elisabetta, con cui è sposato da 70 anni. Ha presentato 5.496 discorsi ed è patrono, presidente o membro di 785 organizzazioni. Il ritiro dagli eventi pubblici non è però totale perché, come ha spiegato Buckingham Palace, Filippo può sempre decidere di accompagnare la regina.