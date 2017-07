Paolo Nespoli pronto a volare fra le stelle. Con lui anche il primo “fumetto spaziale”

Paolo Nespoli, è pronto a tornare per la terza volta fra le stelle. “Ho già compiuto 60 anni ma non mi sembra una cosa fuori dal mondo”, ha detto. “Del resto, vengo trattato come se ne avessi venti”. Dal 16 luglio l’astronauta italiano dell’Esa si trova in Kazakhstan, nel cosmodromo di Baikonur, da dove attualmente partono tutte le missioni umane verso la Iss. Il 28 luglio alle 17.41 ora italiana sarà lanciato insieme allo statunitense Randy Bresnik e al russo Sergei Ryazansky a bordo della navicella Soyuz. Impiegherà circa 6 ore per raggiungere la Stazione spaziale internazionale, a circa 420 chilometri di altezza.



Quella di Nespoli è la quarta missione di lunga durata per un astronauta del nostro paese. L’Agenzia Spaziale Italiana ha deciso di chiamarla Vita, acronimo che sta per Vitality, Innovation, Technology e Ability. Ben 13 degli esperimenti a lui affidati saranno interamente italiani: l’attenzione si concentrerà in particolare sugli effetti dell'assenza di peso e delle radiazioni cosmiche sui tessuti e sulle cellule, con la speranza di ricavare dati utili per contrastare varie patologie.





Nespoli è già stato nello spazio nel 2007 per un paio di settimane e dal dicembre 2010 per quasi sei mesi. Insieme al tricolore, l'astronauta Paolo Nespoli porterà con sé nello spazio anche la bandiera della Croce rossa italiana. “Ieri pomeriggio - ha detto nespoli - ho ordinato le cose che porterò con me, tra cui una maglietta del Museo della scienza e della tecnologia di Milano, una bandiera della Croce rossa e un patch del Papa”.





Anche il primo “fumetto spaziale” andrà in orbita nel bagaglio di Paolo Nespoli: la Panini ha infatti annunciato la pubblicazione di una graphic novel di Rat-Man, amatissimo personaggio creato dalla fantasia del fumettista italiano Leo Ortolani. Si intitola "C'è Spazio per Tutti" ed è stato realizzato in collaborazione con l'Agenzia spaziale italiana e l’Esa.