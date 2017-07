Musk svela la Model 3, la Tesla "economica"

Trentacinquemila euro per un'auto elettrica. E' la Model 3 della Tesla, quella pensata da Elon Musk per aprire il suo mercato. Non sono pochi trentacinquemila euro, ma è pur sempre meno della metà del prezzo del modello più economico della casa americana, e "il massimo della tecnologia automobilisti del settore medio alto, è guidare il futuro", aveva detto il fondatore e proprietario di Tesla nello scorso giugno. Ora con un tweet ha svelato le prime immagini della nuova autovettura.