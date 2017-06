Questa mattina il movimento di estrema destra Casapound ha organizzato una manifestazione contro la legge sullo Ius Soli. Secondo la questura erano circa in 200 a Piazza delle Cinque lune. Durante il presidio ci sono stati momenti di tensione con la polizia quando i manifestanti hanno hanno tentato di forzare lo sbarramento delle forze dell'ordine per raggiungere la sede del Senato, dove era in discussione il provvedimento.