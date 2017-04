Roma: cinghiali per strada, tori alla fermata del bus, topi al parco

Lo scorso 19 marzo un uomo di quarantanove anni è morto a Roma dopo essere stato colpito da un cinghiale mentre viaggiava sul suo scooter lungo via dell’Inviolatella Borghese. Trasportato all’ospedale Villa San Pietro, l’uomo è deceduto per le gravi ferite alla testa riportate nella caduta.

Il Cinghiale Lo scorso 19 marzo un uomo di quarantanove anni è morto a Roma dopo essere stato colpito da un cinghiale mentre viaggiava sul suo scooter lungo via dell’Inviolatella Borghese. Trasportato all’ospedale Villa San Pietro, l’uomo è deceduto per le gravi ferite alla testa riportate nella caduta.

Le aree verdi in città In base al Piano Regolatore generale, la Rete Ecologica cittadina – cioè il complesso delle aree naturali, delle aree verdi urbane (ville storiche, giardini, alberate stradali, ecc.), delle aree golenali (Tevere, Aniene, fossi affluenti) e delle aree agricole – rappresentano una superficie di circa 86.000 ettari.