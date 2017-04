A Milano la solita contestazione alla Brigata Ebraica

A Roma la Comunità ebraica ha deciso di non sfilare insieme all'Anpi. Forse prevedendo quello che poteva succedere. E che come ogni anno, puntuale, è successo a Milano. Al passaggio della Brigata Ebraica in piazza San Babila, infatti, un gruppo di militanti con bandiere della Palestina, ha iniziato una contestazione al grido di “Fuori i sionisti dal corteo”, “nazisionisti” e “assassini”.