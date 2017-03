Cosa c'è che non va in questa foto di Claudia Cardinale?

Per la locandina ufficiale del 70esimo festival del Cinema di Cannes gli organizzatori hanno scelto una foto dell'attrice italiana Claudia Cardinale che ha suscitato polemiche. "Anche se l'immagine è magnifica, il fotografo ha alterato la foto in modo deplorevole per rendere più sottili le cosce dell'attrice", accusa il magazine francese Télérama. Anche sui social network i fan hanno attaccato gli organizzatori per avere travisato lo scatto originale, che risale al 1959 e ritrae la Cardinale mentre fa una giravolta.

Sono in molti a ritenere che alcune bellezze non vadano intaccate in modo indiscriminato, soprattutto se si parla di uno dei simboli degli anni Sessanta e Settanta. "Hanno avuto il coraggio di ritoccare Claudia Cardinale…Dove finirà una follia simile", ci si chiede su Twitter rilanciando la notizia data dal quotidiano francese Libération. Intanto gli organizzatori del festival si difendono e dicono, per bocca del direttore Thierry Fremaux, che invece la locandina è stata accolta molto bene negli ambienti dello spettacolo. "Cos'è questa polemica ridicola sul poster di Cannes? Tutte le foto usate per le pubblicità sono ritoccate in un modo o nell'altro", ha scritto su Twitter Jean-Paul Salome, presidente di UniFrance Film.

Le critiche però non hanno toccato minimamente l'attrice italiana, che invece si è detta "orgogliosa" e "onorata" di essere stata scelta come icona dell'edizione. "E' un'immagine che rappresenta bene il festival, un evento che illumina tutto quello che lo circonda", ha dichiarato la Cardinale. "Era una danza su un tetto, a Roma…mi ricorda le mie origini e un tempo in cui sognavo di salire i gradini delle sale dei cinema più famosi al mondo".