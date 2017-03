Come avere gratis a casa propria migliaia di opere del Museum of Art

Uno dei più grandi e importanti musei al mondo, il Metropolitan Museum of Art di New York, ha deciso di mettere online ben 375 mila immagini selezionate tra le sue opere, in modo da renderle liberamente accessibili a chiunque comodamente dal computer di casa. Le immagini sono scaricabili e includono le opere dei più importanti artisti della storia dell'arte dal 1800 a.C. a oggi. In collaborazione con Creative Commons, le immagini sono accessibili sul sito del Met, flaggando la voce "Public Domain Artworks" dalla sezione di ricerca. Lo scopo, dicono i curatori, è quello di rendere l'arte sempre aperta alla condivisione a costo zero. Qui abbiamo selezionato alcune delle immagini.