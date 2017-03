Brasile, la parata del carnevale al sambodromo di Rio

Il carnevale brasiliano 2017 è iniziato lo scorso weekend con la classica sfilata delle migliori scuole di samba nei Sambodromi di Rio de Janeiro e San Paolo. Il carnevale più famoso del mondo, quello che con imponenti carrozzoni allegorici, balli sfrenati e tristi quanto immancabili incidenti riempie le strade di Rio de Janeiro. Ma con numeri, quanto a partecipazione di turisti, che non soddisfano tutti. Le autorità turistiche stimano che in termini assoluti la kermesse di quest'anno avrà il dato record di 1

milione e centomila visitatori. La settimana scorsa, i conti della Associazione che riunisce gli albergatori di Rio dicevano però che erano state prenotate il 72 per cento delle stanze disponibili, molto meno dell'85,93 per cento dello stesso periodo del 2016.

Sono in calo i turisti stranieri, il 35 per cento lo scorso anno, il 20 per cento quest'anno. "Colpa" della crisi, scrive il quotidiano O Globo, che ha reso più costosi i viaggi all'estero e di una certa immagine della città - soprattutto sul fronte della sicurezza - che penalizza la capacita'' di attrazione.

Martedì 28 febbraio si è verificato anche un nuovo incidente al Sambodromo di Rio, dove un ballatoio allestito su uno dei carri che sfilavano per il Carnevale ha ceduto, ferendo 12 persone, due delle quali in modo grave. Si tratta del secondo episodio in due giorni, e come successo domenica, la manifestazione è stata fermata per qualche minuto al fine di consentire l'arrivo dei soccorsi. In precedenza infatti un altro carro, della scuola di samba Paraiso do Tuiuti, aveva perso il controllo schiacciando il pubblico contro una recinzione del Sambodromo. Venti persone sono rimaste ferite, alcune gravemente.