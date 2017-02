Il nuovo lancio di SpaceX

Domenica 19 febbraio la Space Exploration Technologies Corp ha concluso con successo il suo ottavo lancio sperimentale di un razzo. Elon Musk, Ceo della compagnia, sta lavorando per fornire agli astronauti della Nasa un servizio di collegamento cargo con l’International Space Station. L’idea della Nasa è quella di abbattere i costi di trasporto per i rifornimenti e di far riparare alla compagnia di Musk i razzi danneggiati nei lanci precedenti, per poi riutilizzarli.