I vincitori del World Press Photo 2017

Residenti di Luhanskaya

Incarcerati in attesa di essere interrogati a Manila, Filippine. Daniel Berehulak for The New York Times

Un uomo ferito dall'Isis in Libia. Alessio Romenzi.

Una famiglia irachena in fuga da Mosul, in Iraq. Sergey Ponomarev for The New York Times

Romeo Joel Torres Fontanilla ucciso a Manila, nelle Filippine. Daniel Berehulak for The New York Times

Un bambino viene trasportato in campo profughi vicino Mosul, in Iraq

Residenti di Mosul in fuga dallo Stato islamico. Sergey Ponomarev for The New York Times

Edwin Mendoza Alon-Alon, un giovane ucciso da una banda criminale a Manila, nelle Filippine. Daniel Berehulak for The New York Times

Un combattente dello Stato islamico catturato a Tripoli. Alessio Romenzi/Courtesy of World Press Photo Foundation

I resti di un cadavere gettato in una fossa comune a Hamam al-Alil, Iraq. Sergey Ponomarev for The New York Times

Una donna e il suo bambino vengono allontanati dai combattimenti ad Al Jiza, Libia. Alessio Romenzi

Il candelabro in una sala conferenze di Ouagadougou, in Libia. Alessio Romenzi