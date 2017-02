I New England Patriots vincono il 51esimo Super Bowl superando 34-28 all'overtime gli Atlanta Falcons. Serata da incorniciare per i Patriots e per il loro giocatore simbolo, il quarterback Tom Brady, che entra nella storia del football americano conquistando il quinto titolo assieme a New England in una sfida combattutissima con la squadra di Bill Belichick che ha la forza di recuperare uno svantaggio di 25 punti.