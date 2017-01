Il gusto dei giornali per il "terremoto giudiziario"

Alcuni titoli degli articoli apparsi sui quotidiani sulla vicenda dell'hotel Rigopiano. L'albergo travolto da una valanga era stato al centro, nel 2008, di un processo per un presunto abuso edilizio. Gli imputati furono tutti assolti "perché il fatto non sussiste". Non solo, intervistato da Repubblica, il presidente del Consiglio nazionale dei geologi, spiega che l'hotel non era stato costruito "in una zona a rischio".