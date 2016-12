E' morta a 66 anni Franca Sozzani, storica direttrice di Vogue Italia

Franca Sozzani, signora dello stile e della moda italiana, è morta giovedì all'età di 66 anni a Milano. Lo rendono noto la Fondazione Istituto Europeo di Oncologia e Centro Cardiologico Monzino, di cui Sozzani era presidente. Nata a Mantova, aveva intrapreso un percorso di studi umanistici che l'aveva portata a diventare una giornalista di moda. E' stata la direttrice di Vogue Italia per 28 anni, riuscendo a trasformare il magazine in una delle riviste più influenti al mondo. Nel 2003 ricevette il Premiolino per giornalisti, nel 2004 fu insignita dell'Ambrogino d'oro in quanto presenza immancabile di tutte le Milano Fashion Week e nel 2012 ricevette la Legion d'Honneur.