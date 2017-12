Ciripiripì di aìta aìta da ogni dove: emergenza fascismo! Ma anche emergenza mafia. Non sia mai si abbassi la guardia. A Roma ci sono i neo-corleonesi, e va bene. A Ostia, poi, c’è Cosa Nostra. Non ci sono cannoli e neppure arancini, bensì tavolate ai tavoli del Cozzaro Nero, il mitico ristorante nei film di Carlo Verdone. La pompa di benzina in direzione Roma Nord è la nuova Montelepre. I giornali continuano a non vendere copie e però s’industriano sulle Trame nere e l’allarme cosche. Ovviamente non si tratta di fake news, ma di semplici sfollagente. La gente muore di realtà e l’editoria s’ingozza di minchiate.