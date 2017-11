"Fate gli arrosticini non fate la guerra" e altre perle di Razzi

Antonio Razzi, deputato a Montecitorio nel 2006 con Antonio Di Pietro, quindi eroe tra gli eroi – tra i deputati responsabili che hanno salvato il governo Berlusconi nel 2010 – ha regalato ai giornali e al variegato mondo dei social, altre sue immaginifiche esternazioni. La prima: “Ho salvato il governo per arrivare alla pensione ma Berlusconi è un dono che il Signore ha fatto all’Italia”. La seconda, sulla crisi tra Stati Uniti e Corea del Nord: “Trump e Kim, venite in Abruzzo a fare la pace con un piatto di arrosticini”. Niente da dire. Non c’è gara. Parla Razzi e lo Spirito del tempo va all’angolo. Con la coda tra le gambe.