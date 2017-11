Cosa ne pensa la sinistra dell'aggressione al tassista di Milano

Lite in strada a Milano. Un giovane uomo stacca orecchio a morsi a un tassista di 48 anni. L’aggressore, per pura sfortuna, non è straniero e perciò poco può servire alla destra ma la sinistra, pur non essendo stata data alcuna testata, dall’episodio può ben ricavare una sua utilità. Con la modalità dell’aggressione, infatti, e gli influencer sono già in allerta – figurarsi gli editorialisti nei giornali – l’aggravante mafiosa c’è tutta. Trovare una trama nera, poi, sarà la minor fatica. Tutta d’insorgenza morale.