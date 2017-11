Chi non c'è alla Leopolda?

Oggi, a Firenze, l’attesa Leopolda. Ogni anno vi s’invera il renzismo ma da quel che si capisce, questa volta, sarà all’insegna dell’assenza. Non ci sarà, infatti, Alessandro Baricco. Non ci sarà Oscar Farinetti. Non ci sarà Davide Serra. Non ci sarà Brunello Cucinelli. Non ci sarà Luigi Zingales. Non ci sarà Billy Costacurta. Non ci sarà Martina Colombari. E non si sarà neanche Mirello Crisafulli, l’unico ormai – in Italia – in grado di far prendere voti al Pd.