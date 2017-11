Domenica In che va male è come Alitalia che va male. Come la Nazionale che non va ai Mondiali. Come ogni simbolo che va a cariarsi mentre tutto diventa modernariato: come le musicassette che nessuno riavvolge più con la matita, ma si buttano e basta. Cosa non fu Domenica In: basterebbe la puntata di Corrado con Carmelo Bene ospite per tutelarla – la trasmissione Rai – come fosse la Treccani. C’era anche il corpo bandistico di Campi Salentina. Le sorelle Parodi, oggi, al più potranno aspirare alle Lecciso. Giusto per restare in Puglia.