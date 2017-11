Il cammello accovacciato sulla sua abituale grondaia

Il solito cammello, accovacciato sulla sua abituale grondaia, non voleva saperne di scendere nel mondo degli uomini. Incurante di ogni foraggio – stordito dal digiuno – il cammello se ne restava a pensare alle ali, a quelle da sempre negategli dai guardiani del reale, e ai riflessi del sole dal quale si prendeva ogni gemma, ancora più dolce del più squisito tra i datteri, per cercare infine il vero più vero. Il cammello ebbe a interrogare il Lupo sul suo amore per Luna ma questi – con le nuvole in bocca, tutte foriere di tramonto – con tutto quel procedere di tenebra rispondeva a lui facendo notte. Per farne un giaciglio d’intimità.