Ma certo, ha ragione Matteo Renzi, è solo un voto locale, quello siciliano di domani. Locale e ben localizzato: precisamente in saccoccia. Dove se lo prenderà. In loco. E in aggiunta a quello già preso al Referendum. Sarà proprio un bilocale. Gli toccherà farsi altre primarie del Pd per riprendersi, povero Cicci.