La fine è sempre meglio del principio

Luna dimenticò, ieri, chi mai le avesse parlato delle cose che non vivono: “Le pigrizie, le crudeltà e i timori, generati dall’assenza d’immaginazione.” Le cose che vivono, invece, sono volute – giusto? – domandava a Cicalazadè. E il Lupo, allora, le dava il segnavia in un dettato: “Ciò che viene alla fine è migliore di ciò che viene al principio.” Detto questo, in cielo, c’erano le montagne a vagare come bioccoli di lana e Luna, allora, prendendone una, la modellò a forma di barca e la indirizzò verso la dolce chiarità. E dare luce di viva luce a Lupo.