La regressione adolescenziale di Justin

Justin Trudeau, il premier canadese, arriva nel suo ufficio a Ottawa nel giorno di Halloween e diventa Clark Kent. Scatenano una grande tenerezza questi statisti. Si fanno carico dello Zeitgeist fino alla regressione adolescenziale. La prossima guerra – in mano ai millenial – sarà consumata, infatti, alla consolle di playstation nucleari. Per associazione, comunque – ma è più opportuno dire dissociazione – il primo ministro con la tuta di Superman sotto la camicia fa venire in mente Maria Elena Boschi nei panni della Madonna al presepe di Laterina. Tanto sciocchino lui, tanto dolce lei, però. Meno Hallowen, più Bambinelli.