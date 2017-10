L'oscura Lilith immalinconiva Luna

L’uomo entra nell’eternità – diceva ieri Cicalazadè, prendendo il treno alla stazione Termini – “sulle ali delle passioni”. Accanto a lui, c’era Luna, immalinconita non poco per via della sua stessa silente metà, l’oscura Lilith. E fu allora che il Lupo, allora, aprì le porte segrete. Quelle di un treno diretto a Caserta nei cui vagoni, alcuni angeli, complicavano la semplicità costruendo le dimore dell’eternità. Con le rovine del tempo.