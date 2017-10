Cicalazadè nella metro di Roma

Arronzava tutto nelle tasche della giacca, ieri, Cicalazadè. Se ne scendeva lungo i passaggi sotterranei della metropolitana di Roma e per ogni cosa che trovava – anche un ramo di gelsomino – faceva in modo di portare tutto con sé. Passava i tornelli, vidimava l’abbonamento dell’Atac e però incappava in un controllo – quello di Lilith – inesorabile al punto di togliergli il respiro. Non aveva che da baciarla e la baciò. Da Lupo a Luna, in veste di Lupa. Feroce.