Sembrava un'allucinazione e gli si mise accanto il Diavolo

C’era uno, ieri, che se ne stava con un blocco da disegno sulle ginocchia, con la panza di fuori – la camicia sbottonata – davanti al Tempio della Concordia per farne uno schizzo. Sembrava un’allucinazione la scena di quello – uno strano tipo, di certo un forestiero – messo sul ciglio della strada con le automobili che lo sfioravano. Poi fu che si mise accanto a lui il Diavolo. E come fu, come non fu, gli disegnò – perfetti, sullo sfondo – i palazzi anni ’70 costruiti intorno alla Valle. “Sembra una pentola”, disse il tizio. “E adesso procura un coperchio” rispose il Diavolo. Andandosene via.