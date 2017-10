Il luogo dove si sta quando non si vuole più essere. Ecco cosa cerca Cicalazadè quando giunge allo Stagnone. Chiama al telefono Luna e le dà la risposta: “Le tue braccia – tra le tue braccia – ecco dov’è il luogo”. Adagia quindi la spada sulle proprie ginocchia mentre lei, coi suoi raggi, gli prendergli i ricci dei capelli, per rabuffarlo, e lui – smarrito per Mozia – le mormora: “Sotto il tuo sguardo mi sento felice”.