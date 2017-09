In Italia, il sistema dell'informazione è abominevole

La vicenda del ricercatore universitario che ha incastrato i baroni delle cattedre calza perfettamente con l’abominevole sistema dell’informazione in Italia. Sia nella carta stampata, sia in quello televisivo, dove una ben più rabbiosa baronia domina per difendere i propri privilegi e gestire quel poco che resta di un’industria allo stremo. I giornali crepano, il giornalismo no ma la parola d’ordine sarà sempre del regime unico che se la canta e se la suona con lo spartito della libertà di stampa purché si stampi e si stipendi solo ciò che il conformismo impone. Nel vile – per dirla con Philip Laroma Jezzi – commercio dei posti.