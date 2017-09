Renzi, che è smart, in Sicilia si toglie di mezzo da solo

Se vince il centrodestra, in Sicilia, non vince il centrodestra ma Nello Musumeci che vince di suo e senza il cappello di nessuno. Se vince la sinistra non vince di certo con il carneade messo in lista dal Pd ma con Claudio Fava. A sua volta senza il cappello di nessuno. La politica, poi, ha le sue sorprese. Con un solo voto in più di Fava sul candidato presidente del Pd che ha sostenuto e poi accontentato Rosario Crocetta sulla strada dell’accordicchio, a vincere o a non vincere le elezioni, una conseguenza comunque c’è. Ed è che Matteo Renzi fa una cosa proprio smart: si toglie di mezzo da solo.