Operazione carineria

Che carini. È uscita una foto degna dell’eterna copertina, un vero e proprio romanzo del glamour, insomma il trionfo – di questo si tratta – di Sexual personae, anzi, no: Denis De Rougemont puro, l’Amore e l’Occidente, altro che. Ma che carini, però: Maria Elena Boschi e Justin Trudeau fotografati insieme a Montreal per il “Global Progress”. E sono proprio carini: la già ministro delle Riforme del fu felice governo di Matteo Renzi accanto al premier canadese in una foto postata da lei medesima nei social, giusto a confermare la sua operazione simpatia. E sono carini tanto, i due. Sono anche giovani: lei sorridente, lui ancor di più. Lei con un bel rosso addosso, lui col blu. Lei che gattamorteggia, biondeggia e vampeggia. E lui che si mette in posa reclamando tutta la carineria della situazione in progress. Come a dire: tutti dicono i love you. Dove non può Karl Marx arriva Woody Allen.