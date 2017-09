Il reale non è un monolite. Ha una natura plurale: è sociale, è dinamico e se ne sta immerso nelle voci e nei colori più disparati, compresi quelli che registrano – nel rossore – la pudicizia. Il reale è sotto gli occhi di tutti e lo sapevano ieri, un uomo e una donna a bordo lago, per consumare i saluti con lei – in macchina – per tornare alla sua vita. Ma c’era la verità. Ed è sfacciata e imperiosa. E così lui, in piedi, sul ciglio della strada, l’ha fermata, le ha fatto abbassare il finestrino e l’ha baciata di un bacio lieve. Non ne sono usciti più. Come nel giardino dei sentieri che si biforcano.