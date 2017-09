Nel cielo di ieri

Chi ha visto le scale, ieri, sul cielo di ieri, ha contato nel saliscendi tra le nuvole e gli sbuffi della corrente d’aria ben quattordicimiladue transiti di Purissimi. Nel giro di un istante tutti presso la Via. La giornata ha fatto glub tra i tetti e se n’è scivolata via per fabbricare la notte. Della durata di un battito di ciglia fu l’assembramento. E fu Rosa, tutta in un solo nome che, lungi dal separarsi, ancora stamattina include in sé i restanti e distinti petali d'amore.