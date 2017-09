L'Ave Maria per una sana educazione sentimentale

C’è una cosa che m’è rimasta addosso de Il Tempo delle Donne, la tre giorni di incontri, interviste e dibattiti organizzata dal Corriere della Sera e che tanto è servita in questo momento così pesante, tutto di dolore sulla carne delle ragazze quando a stupro si aggiunge stupro. La cosa che m’è rimasta addosso è come un non detto, un principio d’incomprensione, un volerlo dire al meglio. Ma quando qualcuno auspica – già sul principiare un’educazione sentimentale – un suggello per i bambini che sia viatico per imparare a rispettare la donna in quanto donna, io un altro modo che quello antico, in Italia, non ne vedo. E il modo per innestare nella carne e nel cuore il rispetto della donna è solo uno. Insegnare ai bimbi l’Ave Maria.