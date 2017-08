La cocciutaggine di Nello Musumeci

Può avere tanti difetti Nello Musumeci, il candidato alla presidenza della Regione siciliana per il centrodestra, e il primo tra i difetti è certamente quello di pensare che una campagna elettorale possa salvare la disgraziatissima Sicilia. Può averne tanti altri di difetti derivati dalla sua principale virtù – essere parte in causa nel remoto orgoglio dell’ultima provincia – ma pensare che il suo difetto insuperabile sia quello di essere una quinta colonna di Gianfranco Fini, proprio lui che l’ha sempre combattuto fino a umiliarlo doppiandolo nelle preferenze, proprio no. Quando Fini scendeva in Sicilia, ai giornalisti che gli chiedevano di Nello diceva: “Musumeci, chi?”. Difetta nella cocciutaggine piuttosto, Musumeci, convincersi – per come è convinto – di potere governare l’ingovernabile. Basti pensare che cosa ne fu di Rino Nicolosi, uno statista più che un semplice presidente di Regione, l’unico che ha avuto visione e progetto nel Mediterraneo. Il migliore nella storia a noi recente. Gettato ai ferri, arrestato, sbranato da un cancro e – maledetta la nostra codardia – dimenticato.