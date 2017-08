Mettersi in tasca la luce

Fate incetta di luce. Mettetevela anche in tasca. Magari resterà ancora fino a settembre. Certi pomeriggi sarà come la felicità a immagine e somiglianza di Vincent Van Gogh, poverino, che certi abbagli dovette sognarseli al prezzo di una notte stellata e non tra le colonne greche dei Templi. Ci sarà ancora a settembre, certo, ma non ci sarete voi e non potrete più – come capita d’estate – di prendere la mano alla luce e portarla alle vostre labbra. E baciarla. Come in un rito di ogni sommità imprevedibile. L’aderenza protratta fino all’insostenibile di luce e bacio non avrà più il caro assenso, ma l’assenza.