Emilio Fede e Matteo Renzi a Forte dei Marmi. Quella fotografia dice tutto

L’incontro al vertice tra Emilio Fede e Matteo Renzi a Forte dei Marmi è qualcosa tipo Teano, tipo Rubicone, tipo Congresso Vienna. Resta nei libri di storia. E la fotografia che li ritrae dice tutto. Non è certo una cosa da niente, infatti, vedere vicini e sorridenti due come loro: fasciato di lino bianco il primo – quasi un clone di Lele Mora – in camicia blu e pantaloncini a righe il secondo, sono fatti per stare insieme. Entrambi al riparo di quei gazebo con i tendaggi, meta ambita dei benestanti di nuovo conio, nella casualità dell’incontro, Emilio e Matteo svelano la naturalezza dell’attrazione: si piglia chi si rassomiglia.