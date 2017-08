La destra del fraintendimento

Un controllo di polizia – un’automobile fermata per eccesso di velocità – diventa immagine di un fraintendimento, quello di legge & ordine, con l’american way of life a metterci il carico. A San Josè, in California, un sottosceriffo di pattuglia chiede i documenti. L’automobilista fa per prenderli dal cassetto – sotto il sedile – e quello, il baluba di legge & ordine, estrae la pistola e gliela punta contro. La donna seduta accanto all’automobilista riprende la scena e tutto il mondo, adesso, vede cosa va a capitare nel mondo perfetto. Un cretino col ferro in mano autorizzato a fare fuoco: per eccesso di velocità. E’ il tipo di mondo che tanta destra, ahinoi anche in Italia, vorrebbe importare. La famosa destra del fraintendimento.