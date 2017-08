Il caldo è boia. Neppure l’aria condizionata in macchina funziona, eppure l’auto è nuova ma l’afa è insopportabile. Ogni telefonata, da ogni angolo d’Italia, è un bollettino: 40 gradi veri, altro che percepiti. Così in Padania, a Lampedusa, in Friuli, in Sardegna, nelle Puglie, nelle Calabrie e anche ad alta quota: il caldo insegue gli italiani ovunque. Ed è proprio boia. La notte, a letto, il lenzuolo diventa un cellophane e la pelle diventa sugna liquida. Manca il respiro e la temperatura manda in ebollizione i pensieri e non la lucidità. Diciamola, dunque, la verità: se avesse vinto il Sì al referendum di Matteo Renzi oggi in Italia non ci sarebbe tutto questo caldo.