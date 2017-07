Il decisionismo di Macron mentre l'Italia discute di vitalizi

Quando si dice il decisionismo. STX France sarà nazionalizzata. Salta l’accordo con l’Italia e Fincantieri, la società controllata dal ministero dell’Economia, vede sfumare l’acquisto del 66,6 per cento delle azioni. Nei cantieri navali di Saint-Nazare, dunque, ci sarà solo la bandiera francese e nella battaglia navale Italia-Francia è quest’ultima a segnare un altro punto di vantaggio. Nell’incredibile quanto farlocco dibattito sui vitalizi – fumo negli occhi per l’opinione pubblica – nessuno va ad accorgersi della devastata condizione in cui versa l’Italia, privata di ruolo, dignità e denaro se ancora una volta la Francia, con Emmanuel Macron all’Eliseo, relega Roma al rango di fetecchia. Martedì scorso, a Parigi, c’è stato l’incontro tra Fayez Serraj e il generale Khalifa Haftar per il cessate il fuoco e le elezioni in Libia. Una decisione consumata sotto il nostro muso. Adesso Macron decide – sempre sotto il nostro naso – di predisporre gli hotspot per i migranti già da questa estate. Quando si dice la decisione. Su cosa decide, invece, l’Italia? Sui vitalizi!