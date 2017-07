E adesso subito il "reato di vitalizio"

Simone Baldelli, parlamentare di Forza Italia, ha ragione: è molto più onesto istituire il reato di vitalizio. I giornali borghesi trasformatisi in tazebao per il linciaggio dei pensionati della politica – con tanto di segnaletiche per facilitarne l’individuazione – lasciano intravedere i tempi cupi tutti a venire ma fanno anche ridere: tutte pagine, infatti, redatte da dei super garantiti. Con bonus, benefit e quattordicesima. In attesa del ricalcolo della pensione esteso a tutte le professioni, va da sé. Allora tornerà buona la libertà di stampa.