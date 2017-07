Niente tritolo e, Diocenescampi, niente omicidi. E neppure stragi, grazie a Dio, e nemmanco piloni di cemento armato dove cancellare per sempre testimoni, tragediatori, confidenti, pentiti, servizi deviati, muffuti e collusi di vario genere. Niente. Niente famiglie contro famiglie, niente cosche, non un solo punciuto e zero guerre di mandamenti opposti. Niente colletti bianchi, non un chimico, niente raffinerie di droga, niente coppole e zero piovre, eccetto per le impepate di cozze a Ostia Lido. Solo e soltanto delinquenza e corruzione, degrado da suburra e nulla più. La mafia a Roma si affumò.