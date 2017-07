La teoria dei colori di Goethe in un’escursione fatta alle 5,30 su Pizzo Monaco, nel golfo di Castellamare – la città di Sergio Mattarella – dove c’è un aghadir, ovvero un granaio islamico fortificato. E’ un’iniziativa del comune di Custonaci. Sorge l’alba e intorno all’aghadir ogni polarità porge la squillante l’interazione della luce col buio: non esiste il rosso che resti tale in ogni condizione ma un rosso più rosso che deriva solo dal contrasto. E così il blu, il verde e il nitore dell’aria, insomma: il sole prende possesso e il vecchio Newton, materialista e riduzionista, è sconfitto.