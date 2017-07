In che guai va a cacciarsi chi combatte lo Zeitgeist: Giovanni Paolo II che lottò contro il materialismo storico ebbe in cambio una pallottola, il suo successore – pur scendendo alla prima fermata utile – una sconcia mascariata. Padre Georg Ratzinger, fratello di Papa Benedetto XVI, direttore dal 1964 al 1994 delle voci bianche del Regensburger Domplatzen dove – secondo le accuse, accompagnate dal clamore – si sono consumati abusi, anche sessuali, oggi è chiamato in causa. Con lui anche il cardinale Gerhard Ludwig Müller, capo della diocesi fino al 2012, nominato poi al Sant’Uffizio, ma sollevato da Bergoglio che – si sa – è un Papa della trasparenza. Tanto basta.