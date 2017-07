Una serie tv su Francesca Pascale

Le foto della torta di Francesca Pascale, 37 anni, fidanzata di Silvio Berlusconi, sono un punto fermo nell’immaginario popolare. “Se puoi sognare puoi farlo” è scritto sulla glassa a tema Walt Disney. Le foto, dunque, più che la torta in sé – 1,80 cm, cinque piani – ma le foto rivelano un’aura speciale e contemporanea. Se c’è da fare una serie tivù, così tanto in voga in questo periodo, che la si faccia dunque una serie sulla Pascale perché se si può fare un’estetica di una così – così determinata a prendersi il suo – figurarsi un’epica.