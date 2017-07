Anche la metro di Londra cade sull'ideologicamente corretto

Basta con “signore e signori”. La metropolitana di Londra si adegua all’imperativo ideologicamente corretto e sostituisce l’annuncio con “hello everyone”, una cosa tipo “salve a tutti!”. La decisione è stata presa per non urtare chi – dovendo scegliere tra le varie identità di genere – non sa ancora se essere signora o signore, donna o uomo. La decisione, dove di certo sarà stato determinante il parere del sindaco musulmano, è stata accolta con commossa gioia dalle centrali del nuovo ordine e se ancora non l’avete capito che il totalitarismo è alle porte, continuate pure a divertirvi con l’antifascismo.