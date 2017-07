Quanta fiducia nella letteratura di Renzi

Matteo Renzi ha scritto Avanti da solo, “senza ghost writer” dice Richetti – responsabile comunicazione del Pd – “e io”, aggiunge, “mi metterò in fila per comprarlo”. Un atto di così accorata fiducia nella letteratura del Caro Segretario neppure Kim Jong-un se lo sogna in Corea (dove pure i nordcoreani stanno tutti intorno al Caro Leader prendendo appunti sui taccuini). Ma Richetti non solo se lo compra, il libro. Se lo fotocopia anche. Per non sgualcirlo. E si compra anche l’evidenziatore, alla Feltrinelli va da sé.