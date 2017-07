Perché Renzi sbaglia a dire che Khomeini “era il dittatore dell’Iran”

Matteo Renzi che dallo studio di Bersaglio Mobile parla “ai più giovani” per dire che Khomeini “era il dittatore dell’Iran” non è solo una semplificazione da bar, è purtroppo l’indice rivelatore del livello del ceto politico dei millenial. Enrico Mentana lo corregge, e quello — con la baldanza di chi prima parla e dopo pensa — insiste. Inciampa nella faciloneria del repertorio populista del tipo “aiutiamoli a casa loro”. Insiste, appunto. E non sa. Perché basta dire “Savak” – la spietata polizia segreta dello Scià – e si capisce chi era il dittatore in Iran.