Tutti i pregi di un'eventuale candidatura di Marina Berlusconi

Eppure la candidatura di Marina Berlusconi – diventare lei leader di uno schieramento politico, sia esso destra o sinistra – sarebbe un magnifico colpo di scena: costringerebbe l’intera Italia a sintonizzarsi con la contemporaneità. Di certo l’attuale presidente della Mondadori porterebbe in politica il pathos della distanza, non sprecherebbe sorrisi, piuttosto, del proprio cipiglio ne farebbe un fermo immagine – un tratto identificativo – al punto di mettere in soggezione gli eventuali avversari e soprattutto i suoi seguaci. Peccato abbia detto no. Scendesse in campo lei – dovunque voglia – una cosa sarebbe certa, anzi, due: si troverebbe un leader forte e nessuno più, poi, andrebbe a perdere tempo ancora con Matteo Renzi.