Il progetto sinistro di Trump

C’è qualcosa di sinistro nella destra. La visita di Donald Trump in Polonia è una pagina, infatti, del marameo sovversivo: tutta la luce derivata dal passaggio in questa terra di Giovanni Paolo II s’appanna nel pappapero della popolazione festante di Polonia che grida “Usa, Usa, Usa!” Come se le raccomandazioni di quel santo – togliete di mezzo il comunismo ma levate di torno anche il capitalismo – giusto nella sua terra, presso il suo popolo, debbano risultare adesso acqua fresca. Il presidente degli Stati Uniti si gode l’unico suo bagno di folla possibile, visto che altrove scarseggia di pubblico, e lancia il proclama dei valori occidentali: Dio, Patria e Famiglia aggiungendone un quarto – Liberismo – che dei primi tre, non potendoli cancellare dallo spirito vivente degli uomini, quantomeno ne fa strame. Proprio un progetto sinistro: la destra dello strame.